الخصاونة: أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية ستؤدي إلى تفاقم معاناة غزة

ياسر رشاد - القاهرة - حذر رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة من أن أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية ستؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية لسكان قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء الخصاونة مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم ، على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد حاليا في الرياض.

واطلع رئيس الوزراء الأردني نظيره الماليزي على الجهود التي يبذلها الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ، وضرورة توفير الحماية للمدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية بشكل عاجل ومستدام.

وأكد الخصاونة ضرورة الانتقال إلى أفق سياسي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة والناجزة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق حل الدولتين.

وبحث رئيس الوزراء الأردني ونظيره الماليزي ، خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان والسفير الأردني في الرياض هيثم أبوالفول، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة سيما ما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على غزة.

وأشار الخصاونة إلى اهتمام الأردن بتطوير علاقات التعاون المشترك مع ماليزيا في المجالات كافة..مؤكدا أهمية عقد الاجتماع الأول للجنة التجارية الأردنية الماليزية لبحث آفاق التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

ومن جهته..أكد رئيس الوزراء الماليزي الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك مع الأردن في المجالات كافة خدمة لمصالح البلدين والشعبين..معربا عن تقديره لجهود الملك عبدالله الثاني في تعزيز الأمن والاستقرار وإحلال السلام في المنطقة.

البرلمان العربي يدعو لفتح تحقيق دولي عاجل في جرائم المقابر الجماعية بمستشفيات غزة

دعا البرلمان العربي إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في مجمع الشفاء الطبي ومجمع ناصر الطبي، عقب انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من بعض المناطق في قطاع غزة، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة إفلات الاحتلال من العقاب، ومحاسبته على جرائمه.

وأوضح البرلمان العربي - في بيان اليوم الأحد أن حجم المجازر والجرائم البشعة للاحتلال الإسرائيلي، التي قام بها بحق المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة يثير شكوكا وتساؤلات جدية بشأن قدرة المنظومة الأممية على حماية المدنيين، خاصة وأن المجازر التي ارتكبها الاحتلال تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، وانتهاكا لكافة القرارات التي تدعو إلى حماية المدنيين أثناء الحروب.

ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة الاحتلال على ما ارتكبه من جرائم ومجازر وفقاً لمعايير القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة كمجرمي حرب.

وزير خارجية السعودية يبحث مع نظرائه من الجزائر والنرويج وسريلانكا الأزمة بقطاع غزة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأحد، مع نظرائه من الجزائر أحمد عطّاف والنرويج إسبن بارث ايدي وسريلانكا علي صبري، المستجدات على الساحة الإقليمية، وفي مقدمتها الأزمة في قطاع غزة.

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أن اللقاءات جاءت، كل على حدة، على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في الرياض.

كما تم خلال اللقاءات استعراض العلاقات الثنائية بين السعودية وكل من الجزائر والنرويج وسريلانكا، وسبل تعزيزها وتطويرها، بما يحقق المصالح المشتركة.