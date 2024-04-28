وزير الخارجية الفرنسي: بدون رئيس منتخب لن يدعى لبنان إلى طاولة المفاوضات ونرفض السيناريو الأسوأ وهو الحرب

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه بانه يتعين على كل فريق في لبنان تحمل مسؤولياته، ونحن نرفض السيناريو الأسوأ في لبنان وهو الحرب، ولا أحد يريد أن يستمر التصعيد وهذا ما نقلته إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وقائد الجيش.

ولفت سيجورنيه في مؤتمر صحفي من السفارة الفرنسية في لبنان عقب جولة على المسؤولين في لبنان، الى ان الحفاظ على لبنان من أولوياتنا ويجب تجنب أن تعصف به حرب إقليمية. وشدد على ان العودة للاستقرار في عودة انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان.

واكد بان باريس ستواصل دعم الجيش اللبناني، والعودة للاستقرار تتطلب إعادة انتشاره في الجنوب. ولفت الى "إن قوات اليونيفيل تلعب دورا حاسما لتفادي السيناريو الأسوأ وعلى كل الاطراف ان تسمح لليونيفيل بالقيام بمهامها كاملة".

وأعلن سيجورنيه أنه "بدون رئيس منتخب لبنان لن يدعى إلى طاولة المفاوضات".