البيت الأبيض: إسرائيل وافقت على الاستماع إلى مخاوف واشنطن قبل أي تحرك في رفح

اشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي الى إن إسرائيل وافقت على الاستماع إلى مخاوف‭ ‬ورؤى‭ ‬واشنطن قبل اجتياحها لمدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

وأضاف كيربي لشبكة "إيه.بي.سي"، "لقد أكدوا لنا أنهم لن يدخلوا رفح حتى تتاح لنا الفرصة لمشاركة وجهات نظرنا ومخاوفنا معهم".

ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن المنطقة خلال أيام، وقال كيربي إن بلينكن سيواصل الضغط من أجل وقف مؤقت لإطلاق النار تريد واشنطن أن يستمر لمدة ستة أسابيع على الأقل.

واوضح كيربي "ما نأمله هو أنه بعد ستة أسابيع من وقف إطلاق النار المؤقت، ربما نتمكن من تحقيق شيء أكثر استدامة"، مشيرا إلى أن عدد شاحنات المساعدات المتجهة إلى شمال غزة بدأ في التزايد. وأضاف "بدأ الإسرائيليون في الوفاء بالالتزامات التي طلب الرئيس (الأمريكي جو) بايدن منهم الوفاء بها".

واوضح مسؤول كبير بوزارة الدفاع الإسرائيليةإن الجيش يستعد لإجلاء المدنيين الفلسطينيين من رفح ومهاجمة معاقل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" هناك، رغم التحذيرات الدولية من حدوث كارثة إنسانية.