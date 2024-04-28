بو حبيب بعد لقائه سيجورنيه: نعول على مساعدة فرنسا في مؤتمر بروكسل للنازحين السوريين

رحب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بوحبيب بعد لقائه وزير خارحية فرنسا ستيفان سيجورنيه، بالمبادرة الفرنسية، وحرص فرنسا على سيادة واستقرار لبنان خصوصا في جنوبه، وتبادل الافكار لكيفية تحقيق هذه الاهداف. وشدد على أن "التطبيق الشامل والكامل للقرار 1701 يحقق الاستقرار المنشود". ورحب "بكل مبادرة تصدر من أي جهة كانت منها باريس والولايات المتحدة الأميركية".

واكد أن "فرنسا قادرة على لعب دور قيادي متوسطي، ونعول على مساعدتها في مؤتمر بروكسل للنازحين السوريين لتغيير مقاربة الاتحاد الاوروبي لملف النزوح". أضاف:" رحبنا بقرار فرنسا وشكرت نظيري الفرنسي على تصويت بلاده في مجلس الامن للإعتراف بفلسطين كعضو في الامم المتحدة".

واعرب بو حبيب عن تفاؤله اكثر من اي وقت في قضيتي الجنوب واللاجئين، مشيرا الى أن لبنان سيستقبل يوم الخميس المقبل كلا من الرئيس القبرصي ورئيسة اتحاد المفوضية الاوروبية اورسولا فاندرلاين لمناقشة اقتراحات لحل قضية اللاجئين، آملا ان تكون ايجابية.

واكتفى سيجورنيه بوصف اللقاء بالجيد وقال: "احرزنا تقدماً كبيراً في المناقشات حول المقترحات الفرنسية التي قدمناها، وسنواصل تبادل الآراء في الاسابيع المقبلة حول ورقة العمل"، مؤكدا "وقوف فرنسا الدائم الى جانب لبنان".