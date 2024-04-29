500 مستوطن يقتحمون الأقصى

ابوظبي - سيف اليزيد - القدس (الاتحاد)

اقتحم ما يزيد على 500 مستوطن إسرائيلي باحات المسجد الأقصى، صباح أمس، بحماية الشرطة، في سادس أيام عيد «الفصح اليهودي».

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان: إن «أكثر من 500 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوساً في باحاته».

وأوضحت الأوقاف أن «عملية الاقتحام تمّت بحماية الشرطة التي شددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى». ومنذ الثلاثاء الماضي، تعيق الشرطة الإسرائيلية وصول الفلسطينيين وتقيّد دخولهم إلى الأقصى.

بالتزامن، تسهل الشرطة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بمدينة القدس والحرم الإبراهيمي في الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وتسود حالة من التوتر الشديد أنحاء البلدة القديمة في مدينة القدس، وسط دعوات جماعات يمينية إسرائيلية لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى.