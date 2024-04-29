فرنسا: مقترحات لمنع توسع الحرب عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (الاتحاد)

قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه إنه سيقدم مقترحات لمسؤولين لبنانيين، بهدف تهدئة التوتر بين لبنان وإسرائيل ومنع نشوب حرب.

وأضاف بعد أن زار قوات حفظ السلام في الناقورة بجنوب لبنان: «إذا نظرت للوضع اليوم.. إذا لم تكن هناك حرب في غزة، يمكننا أن نتحدث عن وجود حرب في جنوب لبنان بالنظر إلى عدد الضربات والتأثير على المنطقة».

وتابع قائلاً: «سأوصل رسائل وأطرح مقترحات على السلطات هنا لدفع هذه المنطقة للاستقرار وتجنب نشوب حرب».

ووصل سيجورنيه إلى لبنان مساء أمس الأول، لمواصلة الجهود الرامية إلى تفادي حرب في سياق يشهد توتّرات متزايدة، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي.