الإسرائيليون يهتفون بإسقاط النظام

ياسر رشاد - القاهرة - الشعب يريد إسقاط النظام، عباراة استوحاها متظاهرين إسرائيليون، من ثورات الربيع العربي، وذلك خلال احتجاهم مساء الأحد، قرب منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمطالبته بالتنحي، وضرورة إجراء صفقة تبادل للمحتجزين.

وفي ذات الشأن، تواصل الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية، حالياً، تزامناً مع حملات القمع والاعتقالات من جانب الشرطة الفيدرالية، فيما تعهد الطلاب بمواصلة اعتصامهم في الخيام لحين تلبية مطالبهم.

ويدعو الطلاب إلى وقف إطلاق النار في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، فضلًا عن مطالبة الجامعات بوقف الاستثمار في الشركات الإسرائيلية التي تتعامل مع جيش تل أبيب، مع ضرورة إنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل.

وامتدت موجة الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين إلى أكثر من كيان أكاديمي جامعي، وتم اعتقال عشرات الطلاب في أكثر من جامعة، خاصة حرم جامعة كولومبيا.

واستمرت حملات القمع في عدد من حُرم الجامعات في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، وشمل ذلك إغلاقًا لجامعة جنوب كاليفورنيا وسط وجود مكثف لعناصر الشرطة، وأُلقي القبض على أكثر من 200 شخص في عدد من الجامعات بينهم 80 شخصًا في وقت متأخر من مساء السبت في جامعة واشنطن.

الجامعات الأمريكية تنتفض لنصرة غزة

وتصاعدت المواجهة بين قوات الشرطة، وطلاب الجامعات الكبرى في الولايات المتحدة، الذين نصبوا الخيام داخل الحرم الجامعي، ويطالبون بسحب أموال الجامعات من الكيانات المرتبطة بدولة الاحتلال.

وبدأت الاحتجاجات، الأسبوع الماضي، مع إقامة مخيم تضامن مع غزة في حرم جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك، قبل أن تتسع لتشمل جامعات أخرى مثل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وييل وغيرها.

وطوال الأسبوع، استدعت عدة جامعات، أفراداً من الشرطة، لفض المتظاهرين المعتصمين في الحرم الجامعي، ما أدى إلى اعتقال المئات في جميع أنحاء البلاد.

من جانبه، علق عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، إن ضباط الشرطة تعرضوا للضرب بالزجاجات وأشياء أخرى في بعض احتجاجات الطلابية هذا الأسبوع.

بينما انتقدت منظمة "كلية العدالة في فلسطين" اعتقالات الطلاب من حرم جامعة ييل، وقالت إن أعضاء هيئة التدريس على استعداد لتنظيم إضرابات ومقاطعة احتفالات التخرج في الجامعة.

وجاء هذا الانتقاد، تزامناً مع حملة اعتقالات طالت كلية إيمرسون في بوسطن، حيث تم القبض على 108 أشخاص في أحد المعسكرات، الخميس الماضي.