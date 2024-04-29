الجيش الأمريكي يشتبك مع 5 طائرات مسيرة فوق البحر الأحمر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الأميركي، اليوم الاثنين، أنه اشتبك مع خمس طائرات مسيرة فوق البحر الأحمر "شكلت تهديدا وشيكا على التحالف الذي تقوده أميركا والسفن التجارية في المنطقة".



ولم تذكر القيادة المركزية الأميركية في بيانها ما إذا تم تدمير الطائرات المسيرة.

ومنذ 19 نوفمبر، شنّ الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والمسيرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة منذ السابع من أكتوبر الماضي

وتقود واشنطن تحالفا بحريا دوليا بهدف حماية الملاحة البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تمر عبرها 12 في المئة من التجارة العالمية.