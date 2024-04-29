الخارجية الأميركية: بلينكن سيتوجه إلى الأردن وإسرائيل بعد زيارة السعودية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن الوزير أنتوني بلينكن سيمدد جولته في الشرق الأوسط ليزور الأردن وإسرائيل بعد زيارة السعودية.
وأضاف ميلر في بيان أن بلينكن سيركز على الجهود المبذولة لضمان وقف إطلاق النار في غزة، والذي سيشهد إطلاق سراح الرهائن وضمان استمرار المساعدات الإنسانية في القطاع أو زيادتها.
وكشفت وزارة الخارجية في بيان ان "بليكن سيناقش الزيادة الأخيرة في المساعدات الإنسانية التي يتم تسليمها إلى غزة وسيؤكد على أهمية ضمان استمرار هذه الزيادة".
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