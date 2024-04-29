وزارة العدل الليبية أكدت حق هنيبعل القذافي بالإفراج عنه: نطالب لبنان بتوفير الضمانات والحقوق المرعية له

أعلنت وزارة العدل الليبية أنها اطلعت على ما تم تناقله حول الظروف التي يمر بها هنيبعل القذافي في دولة لبنان، من حيث مكان احتجازه وحرمانه من الحقوق التي تكفلها المواثيق والمعاهدات الدولية.

وطالبت وزراة العدل الليبية السلطات اللبنانية بتوفير الضمانات والحقوق المرعية، بما فيها مكان الاعتقال والرعاية الصحية الطبية والزيارات والتراسل وغيرها من الحقوق التي تحفظ له كرامته وآدميته، مؤكدة حقه في الإفراج عنه دون قيد أو شرط لعدم ثبوت التهمة الموجهة إليه أو وجود أدنى أدلة تربطه بالقضية المعتقل بسببها.

وعبّرت الوزارة عن أملها في تفاعل السلطات اللبنانية مع مطالبها وتلقيها ردوداً من الجهات المعنية تفيد بتحسين ظروف اعتقال هنيبعل القذافي خلافا لما هو عليه الوضع الراهن، مؤكدة أنها ستواصل متابعة هذا الملف مع الجهات السياسية والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية لضمان نيل المعتقل الليبي حقوقه وحريته.

وكانت قناة "الجديد" قد بثت صورا قالت إنها حديثة لهانيبال القذافي من مقر احتجازه "تحت الأرض" في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث اشتكى من ظروف احتجازه.

وأفادت القناة بأن هانيبال نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي يعاني من ظروف صحية صعبة.

ونقلت القناة عن القذافي الابن قوله: "أعيش بهدلة، وأتحداكم أن تشرحوا لي أين المعاملة الخاصة، وما هو مفهومكم عن الفي آي بي؟!"، متابعاً: "وضعي غير جيّد تحت الأرض، وأريد أكسجين".