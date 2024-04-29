أبو زيد دان الظهور المتفلت للمسلحين وإطلاق النار العشوائي: نأمل باحترام الدولة

أشار النّائب السّابق ​أمل أبو زيد​، إلى "أنّنا شاهدنا المظاهر المسلّحة في ​عكار​، وما رافقها من إطلاق نار وقذائف "آر بي جي" وسط النّاس"، لافتًا إلى أنّ "مع احترامنا وتقديرنا لشهادة من يسقطون دفاعًا عن الجنوب، إلّا أنّ الظّهور المتفلّت للمسلّحين وإطلاق النّار العشوائي بمناسبة وغير مناسبة، عمل مُدان وغير مسؤول".

وأكّد في تصريح، أنّ "حسنًا ما فعلته ​الجماعة الإسلامية​ الّتي أبدت أسفها لهذه المظاهر وحرصها على الاستقرار، وإنّنا ننوّه بهذا الموقف"، معربًا عن أمله بـ"احترام الدّولة وقواها الشّرعيّة، وعدم تكرار المشاهد المسيئة لعكار ولكلّ المناطق اللّبنانيّة، حفاظًا على ​السلم الأهلي​ وعدم استحضار أيّ عامل من عوامل الحرب المشؤومة".