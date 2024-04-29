شكرا لقرائتكم خبر عن صور| عشرات الأعاصير تعصف بأوكلاهوما ومقتل 4 على الأقل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم، بينهم رضيع يبلغ من العمر أربعة أشهر، وأصيب العشرات في أوكلاهوما في مطلع الأسبوع بعد أن اجتاحت عشرات الأعاصير السهول الجنوبية للولايات المتحدة، في حين أصدرت الأرصاد الجوية تحذيرات من أعاصير إلى أكثر من سبعة ملايين شخص.

وأعلن كيفن ستيت حاكم أوكلاهوما أمس الأحد، حالة الطوارئ في الولاية، مما أدى إلى توفير المزيد من الأموال للمسعفين وعمليات الإغاثة.

وقال البيت الأبيض في بيان أمس الأحد، إن الرئيس جو بايدن عرض في اتصال مع حاكم أوكلاهوما دعم الحكومة الاتحادية الكامل للمساعدة في جهود التعافي.







وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أمس الأحد تحذيرات من العواصف من رياح عاتية وأمطار غزيرة وتساقط البرد لأكثر من 47 مليون شخص في مناطق تمتد من شرق تكساس باتجاه الشمال عبر إلينوي وويسكونسن.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن 38 إعصارا محتملا ضربت المنطقة وأن أسوأ العواصف مرت بوسط أوكلاهوما يوم السبت حتى وقت مبكر من صباح أمس الأحد، وامتدت إلى شمال غرب تكساس وغرب ميزوري وكانساس.



وقالت إدارة الطوارئ في أوكلاهوما إن مستشفيات المنطقة أبلغت عن 100 إصابة. ودمرت الأعاصير أو ألحقت أضرارا بعشرات المباني، بما في ذلك المستشفى في بلدة ماريتا، على الرغم من عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات هناك.

وظل أكثر من 20 ألف عميل في الولاية بدون كهرباء حتى مساء الأحد، وفقا للمسؤولين، حيث عمل أفراد الطوارئ على تطهير الطرق وإصلاح خطوط الكهرباء. وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أمس الأحد تحذيرات من العواصف من رياح عاتية وأمطار غزيرة وتساقط البرد لأكثر من 47 مليون شخص في مناطق تمتد من شرق تكساس باتجاه الشمال عبر إلينوي وويسكونسن.وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن 38 إعصارا محتملا ضربت المنطقة وأن أسوأ العواصف مرت بوسط أوكلاهوما يوم السبت حتى وقت مبكر من صباح أمس الأحد، وامتدت إلى شمال غرب تكساس وغرب ميزوري وكانساس.وقالت إدارة الطوارئ في أوكلاهوما إن مستشفيات المنطقة أبلغت عن 100 إصابة. ودمرت الأعاصير أو ألحقت أضرارا بعشرات المباني، بما في ذلك المستشفى في بلدة ماريتا، على الرغم من عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات هناك.وظل أكثر من 20 ألف عميل في الولاية بدون كهرباء حتى مساء الأحد، وفقا للمسؤولين، حيث عمل أفراد الطوارئ على تطهير الطرق وإصلاح خطوط الكهرباء.

عواصف تحاصر 47 مليون شخص