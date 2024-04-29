مرشحة رئاسية وأساتذة جامعات.. أمريكا تعتقل المحتجين على إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

واصلت الشرطة الأمريكية حملات الاعتقال في عدد من الجامعات التي شهدت متظاهرات مؤيدة للفلسطينيين ورافضة لاستمرار الحرب في قطاع غزة.

اعتقلت الشرطة الأمريكية المرشحة الرئاسية عن حزب الخضر اليساري جيل ستاين خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في جامعة واشنطن في سانت لويس.

ونشرت جيل ستاين، عبر حسابها على موقع "إكس" (تويتر سابقًا) لقطات تظهر احتجازها من قبل الشرطة الأمريكية، وإبعادها عن الاحتجاجات.

كما تم القبض على مدير حملة ستاين جيسون كول ونائبة مدير الحملة كيلي ميريل كاي.

وتتواصل الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية، بينما كثفت الشرطة الأمريكية حملات الاعتقال بحق المتظاهرين بمزاعم "التعدي على ممتلكات الغير" ونشر خطاب الكراهية ومعاداة السامية.