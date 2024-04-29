رئيس الوزراء الأردني: تهجير الفلسطينيين من غزة خط أحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

حذر رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الاثنين، من مخاطر الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح، قائلًا إنه سيكون كارثيًا على المنطقة بشكل كبير.

وشدد الخصاونة على أن النقل الطوعي أو القسري للفلسطينيين "خط أحمر" لن يسمح بتجاوزه، مع انتهاكه لاتفاقيات السلام بين إسرائيل ودول عربية، مضيفًا أن تهجير الفلسطينيين يعني تصفية القضية الفلسطينية حد تعبيره.

وطالب الخصاونة، المجتمع الدولي بالاتحاد من أجل التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات بشكل سلس إلى قطاع غزة.

كما نادى الخصاونة، بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل فتح كافة المعابر من أجل دخول كافة المساعدات والسلع إلى القطاع.

وقال رئيس الوزراء الأردني، إن الأزمة التي تشهدها المنطقة، لم تبدأ في الـ7 من أكتوبر، مشيرًا إلى بدءها منذ 70 عامًا لرفض الاعتراف بوجود دولة فلسطينية.

وشدد الخصاونة، على ضرورة السماح لموظفي منظمة الأمم المتحدة بتوزيع المساعدات بشكل آمن في قطاع غزة.