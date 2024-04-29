هزة أرضية بقوة 4,2 درجات ضربت بحر إيجة قبالة سواحل موغلا التركية

ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان، أنّ ​هزة أرضية​ بقوّة 4,2 درجات ضربت بحر إيجة، قبالة سواحل ولاية موغلا جنوب غربي ​تركيا​، موضحةً أنّ الهزّة وقعت على عمق 9,65 كلم، وحُدّد مركزها على بُعد 195,27 كلم من منطقة داتشة في موغلا.

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