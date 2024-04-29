الرئيس الصيني يزور فرنسا في 6 و7 أيار المقبل

أعلنت الرئاسة الفرنسية، أنّ الرّئيس الصّيني ​شي جينبينغ​ يجري زيارة دولة إلى ​فرنسا​ في 6 و7 أيّار المقبل، للبحث خصوصًا في الحرب في أوكرانيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأوضحت في بيان، أنّ "الزّيارة تأتي بمناسبة الذّكرى الستّين لإقامة علاقات دبلوماسيّة بين البلدين، وبعد زيارة ماكرون إلى بكين وكانتون في نيسان 2023". وتأتي الزّيارة في مستهلّ أوّل جولة أوروبيّة للرّئيس الصيني منذ جائحة "كوفيد-19".