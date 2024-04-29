اعتبر النائب جهاد الصمد، خلال حديث اذاعي، ان "التواجد في بلد واحد يفرض التضامن بين جميع مناطقه، وأوضح ان ما يعيشه لبنان والجنوب اللبناني من حرب حقيقية وما يتعرّض له من اعتداءات إسرائيلية يمنع اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، وأكّد ان فترة الاحتلال الاسرائيلي تختلف عن حالة الحرب التي يعيشها لبنان اليوم، وان تأمين الإمكانيات للبلديات اهم من اجراء الانتخابات البلدية وخاصة في ظروف غير طبيعية".

كانت هذه تفاصيل خبر الصمد: التواجد في بلد واحد يفرض التضامن بين جميع مناطقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.