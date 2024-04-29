مدبولي: مصر تستضيف 9 ملايين لاجئ ويكلفونها أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ما يحدث في قطاع غزة بمثابة عقاب جماعي، مؤكدا أن معبر رفح يعمل على مدار 24 ساعة.

وفي جلسة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، كشف مدبولي أن مصر تستضيف ما يصل إلى 9 ملايين لاجئ من المنطقة بأكملها، بسبب تزعزع الحالة الأمنية في هذه البلاد.

وأضاف رئيس الوزراء: "هؤلاء اللاجئون يكلفون مصر أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا، وبالطبع نتحمل هذه التكلفة بالرغم من الأزمة الاقتصادية"، بحسب ما نقل موقع "القاهرة 24".

وشارك مدبولي، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي انطلقت فعالياته صباح اليوم الإثنين، بالعاصمة السعودية الرياض.

وشهدت الجلسة الافتتاحية، والتي عُقدت بعنوان "رؤية جديدة للتنمية العالمية"، حضورًا مُكثفًا من رؤساء الدول والحكومات والمسئولين المُشاركين في فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي؛ بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.