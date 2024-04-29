رئيس مجلس الوزراء بدولة قطر يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير منطقة الرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وصل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر إلى الرياض اليوم ، للمشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية.

وكان في مقدمة مستقبليه في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية، ومندوب عن المراسم الملكية.