مصرع وإصابة 45 شخصاً في حادث سير بالمكسيك

ابوظبي - سيف اليزيد - لقي 14 شخصا على الأقل حتفهم، وأصيب 31 آخرون، في حادث سير في المكسيك .

وأوضحت السلطات المحلية أن الحادث وقع في ولاية مكسيكو، على مشارف العاصمة، عندما انقلبت حافلة على الطريق، ما أدى إلى سقوط 14 قتيلا و31 جريحا.