الخارجية الأمريكية تؤكد وجود محاولات لحث جميع القوى على قبول اتفاق هدنة في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سام وربيرج، اليوم الاثنين، أن هناك محاولات لحث جميع القوى على قبول اتفاق هدنة في قطاع غزة.

وقال المتحدث في تصريحات نقلتها قناة الحرة الأمريكية إن "وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، سيناقش خلال زيارته المقررة إلى إسرائيل عملية رفح"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة لم ترَ حتى الآن خطة لحماية المدنيين".

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد وصل، صباح اليوم، إلى السعودية في أول محطة من جولة أوسع في الشرق الأوسط تهدف إلى مناقشة شكل الحكم في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب مع إسرائيل.

ومن المقرر أن يتوجه بلينكن إلى إسرائيل - في وقت لاحق من هذا الأسبوع - إلى إسرائيل للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لاتخاذ خطوات جادة وملموسة بشأن ما طالبه به الرئيس الأمريكي جو بايدن، لتحسين الوضع الإنساني المتردي في غزة.

وزيرا خارجية السعودية وأمريكا يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الاثنين في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، سبل تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، وذلك على هامش الاجتماع المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.

واستعرض الجانبان وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومدينة رفح، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، بالإضافة إلى مناقشة بذل كافة الجهود لضمان إدخال المساعدات الإنسانية الملحّة.

وفي سياق متصل وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى السعودية، صباح اليوم الاثنين، في مُستهل جولة في الشرق الأوسط.

وفي وقتٍ سابقٍ قال المُتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، سيمدد جولته في الشرق الأوسط ليزور الأردن وإسرائيل بعد زيارة السعودية.

وأضاف المُتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان أمس الأحد، أن "بلينكن" سيركز على الجهود المبذولة؛ لضمان وقف إطلاق النار في غزة، والذي سيشهد إطلاق سراح الرهائن، وضمان استمرار المساعدات الإنسانية في القطاع أو زيادتها.

في زيارته الأخيرة إلى إسرائيل في مارس الماضي، حذر بلينكن من أن خطط إسرائيل لشن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، حيث يوجد أكثر من مليون نازح، ستشكل مخاطر جسيمة على المدنيين، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أظهر إصرارًا على المضي قدمًا في هذه الخطط، مؤكدًا أن مثل هذه العملية ضرورية للقضاء على "حركة حماس" المُسلحة في المدينة.