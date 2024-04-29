أمير الكويت يزور مصر غدًا الثلاثاء

ياسر رشاد - القاهرة - على رأس وفد رسمي..

يتوجه أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والوفد الرسمي المرافق له يوم غد الثلاثاء إلى مصر، وذلك في زيارة دولة؛ وذلك حسبما أفادت وسائل الإعلام الكويتية المختلفة.

‏وسلطت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" على الزيارة مشيرة إلى أن دولة الكويت ومصر ترتبطان بعلاقات قوية ووثيقة‏ وتاريخ حافل ممتد عبر عقود وتحظى برعاية وحرص من القيادة على تعزيز والتنسيق المشترك حيال القضايا العربية والإقليميه والدولية.

‏وتأتي زيارة الأمير الشيخ مشعل الأحمد غدا الثلاثاء إلى مصر تتويجا لهذه العلاقات وترسيخا لأواصرها وتأكيدا على السعي إلى تطويرها في كافة المجالات.

‏وتعد زيارة أمير البلاد إلى مصر الأولى منذ توليه الإمارة في ديسمبر الماضي ولكن زارها في 21 أكتوبر 2023 عندما كان وليا ممثلا للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد ‏في قمة القاهرة للسلام كما زارها في 27 نوفمبر 2022 ممثلا للأمير في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ والنسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

‏وفي 17 ديسمبر 2023، زار السيسي الكويت حيث قدم واجب العزاء في وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد والتقى أمير البلاد الشيخ مشعل معربا عن خالص التمنيات له بالتوفيق والسداد في إكمال مسيرة التقدم بالبلاد.

وفي سياق متصل أكد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أن الحوارات المثمرة والنقاشات البناءة التي دارت خلال المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان (التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية) بالرياض ستسهم في الوصول إلى نتائج إيجابية تدفع عجلة التعاون العالمي، وتحقق النمو الاقتصادي المستدام، وتلبي التطلعات في ظل التحديات العالمية الراهنة.

وأعرب أمير الكويت - في برقية أرسلها امس الأحد عقب مشاركتة في المنتدي الاقتصادي للأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية عن عميق الشكر وبالغ التقدير والامتنان، لما لمسه من حسن استقبال وكرم ضيافة وحفاوة أخوية، تنم عن عمق الروابط التاريخية ووشائج الأخوة الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين.

وأعرب خلال البرقية عن التقدير والثناء على الجهود الحثيثة في حسن التنظيم والإعداد المتميز لاستضافة هذا المنتدى العالمي الهام بمشاركة دولية واسعة، والذي جسد مكانته المرموقة البارزة على الساحة الاقتصادية العالمية.

وتضمنت البرقية تمنيات أمير الكويت لولي عهد السعودية بموفور الصحة وتمام العافية راجيا للمملكة العربية السعودية وشعبها موصول التقدم والرفعة والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.