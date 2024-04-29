جامعة بنها تحصد المركز الأول في الملتقى السابع للجوالات-صور

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت جامعة بنها، اليوم الاثنين، حصولها على المركز الأول في الملتقى السابع للجوالات بالمعسكر الدولي ببورسعيد، الذي نظمته جمعية المرشدات المركزية المصرية.

جاءت مشاركة جامعة بنها برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

وفاز وفد مرشدات الجامعة بالمركز الأول، كما حصلت الطالبة حبيبة محمد محمود بكلية الزراعة على الجوالة المثالية على مستوى المخيم.

وهنأ الدكتور ناصر الجيزاوي الطلاب الفائزين بالملتقى السابع للجوالات، مؤكدا أن الجامعة حريصة على دعم الأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات.