الرابطة المارونية استنكرت المظاهر المسلحة ببلدة ببنين العكارية أثناء تشييع عنصري الجماعة الاسلامية

شجبت الرابطة المارونية، واستنكرت "المظاهر المسلحة ببلدة ببنين العكارية أثناء تشييع عنصري الجماعة الاسلامية اللذين سقطا بغارة إسرائيلية في البقاع الغربي"، مؤكدة ان "هذه المظاهر مدانة ومرفوضة بكل المعايير لأنها تشكل تعديا صارخا لسيادة الدولة وقوانينها المرعية، وتشكل خطرا محققا على الأمن والاستقرار لا في عكار والشمال فحسب، بل في لبنان باسره، وتعيد إلى الاذهان صورة الفوضى التي أدت الى حروب داخلية بسبب تفلت السلاح الفلسطيني ،وتكريس منطق الدولة داخل الدولة".

واشارت الى ان "من هنا يترتب على الدولة وخصوصا أجهزتها القضائية والعسكرية والامنية، أن تضطلع بمسؤولياتها وملاحقة العناصر المسلحة التي ظهرت اثناء التشييع في ببنين واحالتهم أمام القضاء لمحاكمتهم والاقتصاص منهم بحسب القوانين. ونطلب من القوى السياسية والفاعليات الوطنية والروحية والسياسية الادانة الشديدة لما حصل، وتأكيد التزامها بما تمليه القوانين المرعية وقواعد العمل الوطني".