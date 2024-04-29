الارصاد الجوية: الطقس غدا غائم مع ضباب كثيف وانخفاض بدرجات الحرارة وتتساقط أمطار متفرقة

اشارت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية، الى "منخفض جوي متوسط الفاعلية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط يؤدي إلى أجواء سديمية وتساقط أمطار متفرقة غزيرة أحياناً مع احتمال تساقط حبات البرد يرافقها عواصف رعدية، ويستمر تأثيره حتى يوم الخميس حيث ينحسر تدريجياً".

وحذّرت من "سوء الرؤية على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب ومن خطر الانزلاق على الطرقات بسبب الامطار".

وتوقعت ان "يكون الطقس اليوم غائم إجمالاً مع ضباب كثيف على المرتفعات و رطوبة مرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات، تتساقط أمطار متفرقة في الداخل وعلى الجبال تشتد غزارتها ابتداءاً من بعد الظهر مع عواصف رعدية يرافقها رياح ناشطة واحتمال تساقط حبات البرد بينما تكون الامطار خفيفة ومتفرقة على الساحل".

واشارت الى ان "الطقس غدا غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى المرتفعات. تتساقط أمطار متفرقة وتكون غزيرة أحياناً مع برق ورعد ورياح ناشطة، مع احتمال تساقط حبات البرد. وطقس الأربعاء غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة يرافقها عواصف رعدية تكون غزيرة أحياناً خاصة في الداخل واحتمال تساقط حبات البرد مع تحذير من احتمال تشكل السيول في هذه المناطق، تخف حدة الامطار اعتباراً من الليل".

ولفتت الى ان "طقس الخميس غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة كما تتساقط أمطار خفيفةصباحاً في المناطق الشمالية".