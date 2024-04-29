الخارجية الإيرانية: الأمن والاستقرار لن يتحققا في منطقتنا إلا بانتهاء الاحتلال لفلسطين

اشارت وزارة الخارجية الإيرانية، الى ان "الأمن والاستقرار لن يتحققا في منطقتنا إلا بانتهاء الاحتلال في الأراضي الفلسطينية"، معتبرة ان "الكيان الصهيوني المصدر الأساسي لزعزعة الأمن بالمنطقة ولن يكون طرفا في أي اتفاق سلام".

ورأت الخارجية ان "الولايات المتحدة غير مؤهلة للعب دور في وقف إطلاق النار"، لافتة الى ان "أي قرار بشأن مستقبل فلسطين يجب أن يتخذه الشعب الفلسطيني بنفسه".

واعتبرت الخارجية ان "الدعم الأميركي والبريطاني للكيان الصهيوني أدى إلى الحرب الحالية في غزة، وعلى واشنطن ولندن التوقف عن إرسال السلاح للكيان الصهيوني والضغط عليه لوقف إطلاق النار".