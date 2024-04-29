اشارت وزارة الخارجية الإيرانية، الى ان "الأمن والاستقرار لن يتحققا في منطقتنا إلا بانتهاء الاحتلال في الأراضي الفلسطينية"، معتبرة ان "الكيان الصهيوني المصدر الأساسي لزعزعة الأمن بالمنطقة ولن يكون طرفا في أي اتفاق سلام".
ورأت الخارجية ان "الولايات المتحدة غير مؤهلة للعب دور في وقف إطلاق النار"، لافتة الى ان "أي قرار بشأن مستقبل فلسطين يجب أن يتخذه الشعب الفلسطيني بنفسه".
واعتبرت الخارجية ان "الدعم الأميركي والبريطاني للكيان الصهيوني أدى إلى الحرب الحالية في غزة، وعلى واشنطن ولندن التوقف عن إرسال السلاح للكيان الصهيوني والضغط عليه لوقف إطلاق النار".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الإيرانية: الأمن والاستقرار لن يتحققا في منطقتنا إلا بانتهاء الاحتلال لفلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.