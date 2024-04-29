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بلينكن: يجب تعزيز الجهود لتحقيق الاستقرار ومنع توسع الصراع في المنطقة

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شكر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن على جهوده لوقف إطلاق النار في غزة.

وخلال لقائه مع وزراء خارجية ، اشار بلينكن الى انه "شهدنا تقدما ملموسا بشأن المساعدات خلال الأسابيع الماضية لكن هناك حاجة إلى المزيد"، مؤكدا انه "يجب تعزيز الجهود لتحقيق الاستقرار ومنع توسع الصراع في المنطقة".

ورأى بلينكن ان "اعتداءات الحوثيين تقوض الأمن في المنطقة وعلينا أن نحمي حرية الملاحة في البحر الأحمر"، معتبرا ان "الطريقة الأكثر فعالية لتخفيف الوضع الإنساني في غزة هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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