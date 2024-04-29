أعلنت وزارة الصحة في غزة، "ارتفاع الحصيلة في قطاع غزة إلى 34488 قتيلا غالبيتهم من المدنيين، منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول".
وأفاد بيان للوزارة بأنه "خلال 24 ساعة حتى صباح الإثنين، وصل 34 شهيدا و68 إصابة إلى المستشفيات"، مشيرا الى أن عدد المصابين الإجمالي ارتفع إلى "77643 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة بغزة: ارتفاع عدد القتلى نتيجة العدوان الإسرائيلي إلى 34488 والمصابين إلى 77643 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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