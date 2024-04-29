وسائل إعلام بريطانية: رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف يعتزم الاستقالة من منصبه

ذكرت وسائل إعلام بريطانيّة، أنّ رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف يعتزم الاستقالة من منصبه، في ظلّ تصويت محتمَل لحجب الثّقة، بعد أيّام قليلة من إنهائه اتفاق الائتلاف الحكومي بين "الحزب الوطني الاسكتلندي" الّذي يتزعمه وحزب "الخضر".

ويأتي انهيار الاتفاق بعدما أعلنت الحكومة الاسكتلنديّة في 18 نيسان الماضي، أنّها ستلغي هدفها المتمثّل في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 75 في المئة بحلول عام 2030.

وبعد انتهاء الائتلاف، قدّم كلّ من حزبَي المحافظين والعمّال المعارضين، اقتراحًا بسحب الثّقة من يوسف، ومن المقرّر التّصويت عليه هذا الأسبوع.

يُذكر أنّ يوسف (39 عامًا) الّذي تولّى منصبه خلفًا لنيكولا ستيرجن في آذار 2023، هو أوّل زعيم مسلم لحكومة في أوروبا الغربيّة. وفي حال استقالته، سيكون أمام البرلمان 28 يومًا لتعيين رئيس وزراء جديد.