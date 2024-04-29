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الرئيس الصيني يجري زيارة دولة إلى فرنسا

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ابوظبي - سيف اليزيد - يجري الرئيس الصيني شي جين بيغ زيارة دولة لفرنسا في 6  و7 من مايو المقبل، على ما أعلنت الرئاسة الفرنسية الاثنين.

وقال مكتب الرئيس الفرنسي في بيان "تأتي الزيارة بمناسبة الذكرى الستين لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين وبعد زيارة رئيس الجمهورية إلى بكين وكانتون في أبريل 2023".
وتأتي الزيارة في مستهل أول جولة أوروبية للرئيس الصيني منذ جائحة كوفيد-19.
وأضافت الرئاسة الفرنسية "ستشمل المباحثات الأزمات الدولية والمسائل التجارية والتعاون العلمي والثقافي والرياضي.
ويصطحب الرئيس ماكرون نظيره الصيني أيضا في رحلة إلى منطقة أعالي البيرينيه في جنوب غرب فرنسا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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