ارتفاع حصيلة العدوان على غزة لـ34488 شهيدًا و77643 مصابًا منذ 7 أكتوبر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ206 على القطاع.

وقالت صحة غزة، في بيان، إن حصيلة ضحايا العدوان ارتفعت إلى 34 ألفًا و488 شهيدًا، و77 ألفًا و643 مصابًا منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر.

وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 34 شهيدا و68 إصابة وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

القبض على مرشحة رئاسية أمريكية بسبب احتجاجات الطلاب المؤيدين لفلسطين

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بالقبض على مرشحة رئاسية لحزب الخضر في الانتخابات المقبلة، هي جيل ستاين ضمن 100 تم اعتقالهم بسبب احتجاجات طلاب جامعة واشنطن المؤيدة للفلسطينيين.

سلطت حادثة اعتقال المرشحة للرئاسة الأميركية، جيل ستاين، الأحد، خلال مشاركتها بمظاهرة مناهضة للحرب في غزة، الضوء على الحياة المهنية والاجتماعية والسياسية لهذه السيدة، التي سبق لها الترشح للانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأكدت شبكة "سي إن إن" اعتقال ستاين خلال احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في جامعة واشنطن في سانت لويس، السبت.

عضو مجلس الشيوخ الأمريكي يدعو مسؤولي جامعة كولومبيا لتقديم استقالتهم

دعا عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ريك سكوت أمس الأحد مسؤولين جامعة كولومبيا لتقديم استقالتهم؛ وسط احتجاجات تكتسب زخمًا في حرم الجامعات الامريكية في جميع أنحاء البلاد.

وقال سكوت، في تصريحات متلفزة وفقا لما أوردته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني ، : "إذا كنت متبرعًا لجامعة كولومبيا توقف ، وإذا كنت عضوًا في مجلس الإدارة الجامعة ولا تريد محاسبة إدارتك، فيجب عليك الاستقالة.

وكان مجموعة من الطلاب بجامعة كولومبيا الأمريكية قد نظمت في 17 أبريل الجاري، وقفة احتجاجية على الحرب التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة .. مطالبين إدارة الجامعة الأمريكية بمنع أي تعاون مع الشركات التي تدعم الحرب.

ونقلت الصحيفة عن رئيسة جامعة كولومبيا مينوش شفيق قولها: "إن الطلاب يعلمون جيدا أن انتهاك قواعدنا سيكون له تبعاته".. مشيرة إلى أن مينوش اتخذت قرارا في اليوم التالي أشعل الاحتجاجات في عدة كليات في جميع أنحاء الولايات المتحدة بعد أن قالت إن الطلاب اعتدوا على الممتلكات ورفضوا المغادرة وخلقوا "بيئة مخيفة" للعديد من زملائهم.

ورفض الطلاب إنهاء الاحتجاج وهو ما دفع مينوش لاستدعاء شرطة مدينة نيويورك للتدخل وإنهاء الاعتصام ما أدى إلى اعتقال أكثر من 100 طالب في أضخم الاعتقالات الجماعية في تاريخ الجامعة الأمريكية..حسبما ذكرت (ذا هيل).

ولفتت الصحيفة إلى أن موجة الاحتجاجات الراهنة تضع مزيدا من الضغوط السياسية على كاهل الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته ، خاصة بعد الانتقادات التي وجهت إليهم بدعم إسرائيل بشكل كبير بهدف كسب التأييد لحملته للحصول على فترة رئاسية ثانية في الانتخابات المنتظرة نهاية العام الجاري.

في السياق نفسه، صرح وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أنه من الممكن تأجيل الاجتياح المخطط لمدينة رفح جنوب قطاع غزة في حال تم التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس.

قال الوزير الإسرائيلي كاتس: الإفراج عن الرهائن هو على رأس أولوياتنا.

بدوره، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، في تصريح: إذا كان الخيار بين استمرار الحرب على غزة وإبرام صفقة تبادل، فعلينا أن نختار إبرام صفقة تبادل.