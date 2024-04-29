شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يكشف لمجلس الشيوخ تفاصيل الإطار الوطنى للمؤهلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، إننا نعمل على عدة محاور ومسارات لتحقيق نقلة كبيرة في الاعتراف بخريجي التعليم المصري والشهادات الممنوحة من قِبل المؤسسات التعليمية المصرية.

وأضاف "عاشور" خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، التي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم منها وعشرين نائبا بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، مجموعة من التساؤلات بشأن هيئة جودة التعليم: "تم إجراء منظومة الاعتماد الدولي والمراجعة الدولية ونعتمد أنها تكون وسيلة للوصول إلي العالمية".

وكشف خلال كلمته الإطار الوطني للمؤهلات: "تم إقرار الإطار الوطني للمؤهلات الذي يتضمن الخريجين ولدينا كل الجهات الدولية في كل التخصصات سواء الطبي أو الهندسي ونتعامل بسهولة للاعتماد الدولي"، مضيفا: "لدينا منهجية الاعتماد الخاصة بها، كما يتم التواصل مع اتحاد الجامعات العربية ونعمل مع الجامعات الإفريقية لضمان الجودة".

وأشار إلي أن الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم تعمل بقوة علي المستوى الإفريقي، كما أن الإطار الوطني للمؤهلات يتضمن هذا الإطار لكل الخريجين والبرامج في تعدد المسارات، ويعمل علي مراجعة المؤهلات قبل إدراجها للتأكد من اتساقها مع المعايير الدولية، كما يتم تسهيل تنقل الطلاب والخريجين بين الجامعات وجهات التوظيف بالدول المختلفة، وأيضا تسهيل انتقال الدارسين بين المسارات المختلفة وفقا للوائح والقوانين المنظمة".

وأشار إلي أن الإطار الوطني للمؤهلات يتضمن قاعدة بيانات المؤهلات المصرية، ومن خلاله تستطيع أي جهة داخل مصر أو خارجها أن تطلع على المؤهلات المصرية ومواصفاتها، كما أنه يحمل هذا الإطار مواصفات كل مرحلة تعليمية، من: معارف، وخبرات، وجدارات لكل مرحلة، وهو مقسم إلى (8) مراحل تبدأ من رياض الأطفال وتنتهي بالدكتوراه، ويدعم الإطار حرية الانتقال بين المسارات في أنماط التعليم المختلفة، ويساعد في الجمع بين عدة تخصصات، وظهور تخصصات حديثة يحتاجها سوق العمل، واستحداث برامج جديدة التخصصات البينية".