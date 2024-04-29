شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مجلس الشيوخ: يوجد رسائل دكتوراه منقولة بالكامل من مواقع إلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد عبد العليم الشيخ، عضو مجلس الشيوخ، إن الجامعات المصرية شهدت طفرة كبيرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأصبح لدينا عدد كبير من الجامعات وارتفعت مخصصات التعليم العالى والبحث العلمى بصورة ملحوظة، مطالبا عدالة توزيع هذه المخصصات خاصة الجامعات الموجودة فى المحافظات البعيدة.

وفى ذات الصدد، حذر النائب بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، من عدم مواكبة التغيرات والمجريات العالمية فى منظومة التعليم العالمية، قائلا:" هل المنظومة التعليمية تتقدم أم تتاخر؟، ولابد ان نكون أمام فكر تتبلور محاوره فى كيفية النهوض بالمنظومة التعليمية بالكامل وليس التعليم الجامعى فقط، يوجد بعض رسائل الدكتوراة منقولة بالكامل من مواقع الكترونية، وهو ما يصيب الواحد بالفزع ويتطلب ضرورة ان تكون هناك ضوابط صارمة للنهوض بالمنظومة التعليمية".

واقترح وكيل مجلس الشيوخ، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، إطلاق استراتيجية للنهوض بالمنظومة التعليمية بالكامل بداية من الحضانة مرورا بالتعليم الأساسى التعليم الجامعى، وربط التعليم بسوق العمل بشكل حقيقى، متابعا:" العبرة بالكيف وليس بالكم".

ومن جانبه، قال النائب مؤمن معاذ، عضو مجلس الشيوخ، إن جودة التعليم من الموضوعات الهامة، الهدف تفعيل الجودة فى معناها الحقيقى القائم على التحسين والتطوير فى كل شيء، ليشمل التعليم كل الأهداف بداية من البحث العلمي الترجمة جودة الطالب المعلم المنتج لابد أن يكون مرتبط بسوق العمل لتؤتي المنظومة ثمارها.