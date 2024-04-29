شكرا لقرائتكم خبر عن إسكان النواب توافق على موازنة الجهاز التنفيذى لمياه الشرب للعام المالى 24/25 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، على مشروع الموازنة الخاص بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

واستعرض المهندس أحمد عبد القادر، ممثل الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي موازنة الهيئة والتي تصل في الموازنة الجديدة 2024/2024 إلى، 12.4 مليار جنيه.

ووافقت اللجنة أيضا على مشروع الموازنة الخاص بالجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي.

وقال خالد ضياء الدين، ممثل الجهاز، إن موازنة الهيئة المخصصة في 2024/2024 تصل إلى 7 مليون جنيه، لافتا إلى أن إجمالي والموارد يصل 45 مليونا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم، والمخصص لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، وذلك للجهات التالية:

• الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

• الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

• الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.

• هيئة تنمية الصعيد.

• الهيئة العامة للتنمية السياحية.

• الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

• الجهاز المركزي للتعمير.

• صندوق البحوث والدراسات الداخلة في مجال أنشطة التعمير.

• الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.



