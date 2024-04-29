شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ضمان جودة التعليم: حوار مستمر لدفع عجلة الجودة وتخطى مرحلة تستيف الأوراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور علاء عشماوى، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إنه لا توجد جودة تعليم دون بحث علمى، هناك بحث علمی نظری الجامعات الكبيرة لديها القدرة على القيام به، وبحث تطبيقى الجامعات الصغيرة تستطيع القيام به.

وتابع عشماوي خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس " يتم تدريب وتأهيل المراجعين بالهيئة المواكبة المنظومة الجديدة، وتطوير المنظومة التدريبية بالكامل، حيث سيتم تأهيل المراجعين من خلال التعليم المدمج، وهناك 600 مراجع، وفي حاجة الزيادة اعداد المراجعين وتستهدف ضم ألف مراجع العام المقبل لتدريبهم وتأهيلهم.

وأشار رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إلى أن هناك تقرير سنوى من الهيئة لمجلس الوزراء، متضمنا الاحصائيات تحليل البيانات، قدرالقوة لعملية جودة التعليم، وأن المرجعية الدولية من ضمن المكاسب الأساسية الأولويات الهيئة، أو إبرام اتفاقيات مع عدد من المؤسسات دولية، والتجهيز الكشف أو قائمة المؤسسات الدولية المتعارف عليها دوليا حتى لا تحصل جهة على الاعتماد من مؤسسة دولية غير معروفة أو وهمية وهذا من ضمن نشر ثقافة الجودة، وهناك حوار مستمر لدفع عجلة الجودة وتخطى مرحلة تستيف الأوراق".