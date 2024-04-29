كمين المغراقة.. فخ قسامي بأسلحة إسرائيلية يقتل ويصيب 14 من جنود الاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - كمين المغراقة، فخ نصبته كتائب القسام، لجنود الاحتلال أسفر عنه 4 قتلى و10 مصابين من جيش الاحتلال في الذي شمل قصفا بالهاون وتفجير عبوات ناسفة.

واستخدمت كتائب القسام في كمين المغراقة، صواريخ إسرائيلية أطلقتها طائرات F16 على منازل في قطاع غزة لكنها لم تنفجر.

صورة من موقع الانفجار لكمين المغراقة

القسام تستدرج قوة إسرائيلية إلى كمين ألغام.. وإعلام عبري يؤكد سقوط قتلى وجرحى

أعلنت "كتائب القسام" استدراج قوة إسرائيلية كبيرة إلى كمين ألغام معد من صواريخ إسرائيلية تم إلقاؤها على غزة ولم تنفجر، في شارع السكة بمنطقة المغراقة وسط القطاع .

وقالت القسام في بيان عبر قناتها في "تلجرام": "مجاهدو القسام يستدرجون قوة صهيونية مؤللة ويوقعونها في كمين ألغام مستخدمين العبوات الناسفة وصواريخ "F16" التي تم إطلاقها على المدنيين ولم تنفجر في شارع السكة بمنطقة المغراقة وسط قطاع غزة".

ومن جانبه، قال موقع "روتر.نت" الإسرائيلي إن 3 جنود لقوا حتفهم وأصيب 11 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، تداولت قنوات إعلام إسرائيلية أنباء عن وقوع حدث أمني صعب ونقل جنود قتلى وجرحى من محيط ثكنة نتساريم وسط قطاع غزة شمال المغراقة.

وأشارت وسائل الإعلام إلى هبوط مروحية تابعة للجيش في مستشفى برزيلاي وأخرى في سوروكا "محملتان" بجنود قتلى وجرحى من ثكنة نتساريم.

ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، وأسفر الهجوم الإسرائيلي حتى الآن، عن سقوط أكثر من 34 ألف قتيل و77 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.