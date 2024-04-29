حزب الله يستهدف مباني تمركز جنود الاحتلال في مستعمرة المطلة

ياسر رشاد - القاهرة - استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان “حزب الله” مبانٍ يتموضع بها ‏جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة وأصابوها إصابة مباشرة .

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها في بلدتي الخيام ‏وشبعا، استهدف ‏مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية بعد ظهر يوم الإثنين 29-4-2024 مبانٍ يتموضع بها ‏جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة وأصابوها إصابة مباشرة.‏

حزب الله يشن هجوما ناريا على قاعدة خربة ماعر بالصواريخ

شنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" هجومًا ناريًا مركزًا ‏على قاعدة خربة ماعر، ومرابض مدفعيتها وانتشار جنود العدو وآلياته في محيطها بالأسلحة ‏الصاروخية وقذائف المدفعية على أنواعها.‏

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، شنّ ‌‌‏مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:05 من عصر يوم الإثنين 29-‌‏04-‌‏2024 هجومًا ناريًا مركزًا ‏على قاعدة خربة ماعر ومرابض مدفعيتها وانتشار جنود العدو وآلياته في محيطها بالأسلحة ‏الصاروخية وقذائف المدفعية على أنواعها.‏

استهداف موقع ‏رويسات العلم

وفي وقت سابق، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف ‏المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (02:15) من بعد ظهر يوم الاثنين 29-4-2024 ، تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف ‏المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.‏