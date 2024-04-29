شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج استجواب يناقش قضية "طفل شبرا" فى مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش برنامج استجواب تقديم الكاتب الصحفى كامل كامل على تليفزيون الخليج 365، قضية مقتل طفل شبرا من خلال الـ "دارك ويب" ورؤية مجلس النواب للجريمة من خلال استضافته للنائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، والذى تحدث كثيرا عن مخاطر الـ "دارك ويب" أو الإنترنت المظلم على مدار الفترة الماضية وقبل اكتشاف جريمة شبرا.

وأطلق ”الخليج 365” برنامج استجواب على تليفزيون الخليج 365، وهو أول برنامج يتم تدشينه تحت قبة البرلمان، يقدمه الكاتب الصحفي كامل كامل، لمتابعة ما يدور داخل أروقة السلطة التشريعية "النواب والشيوخ" بالصوت والصورة ، وكذلك كواليس مناقشات القرارات ومشروعات القوانين وطلبات الإحاطة وجميع الأدوات الرقابية المقدمة من النواب، وذلك من خلال لقاءات حصرية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، عقب الجلسات العامة أو اجتماعات اللجان النوعية التي تعد "مطبخ المجلس"، وكذلك مناقشة كافة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة.