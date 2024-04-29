لجنة التربية والتعليم العالي عقدت جلسة بحضور الحلبي وناقشت الواقع التربوي في الجنوب

عقدت لجنة التربية والتعليم العالي جلسة برئاسة النائب حسن مراد وحضور وزير التربية والتعليم عباس الحلبي والنواب الاعضاء ومدير عام وزارة التربية عماد الاشقر .

ولفت مراد، بعد الجلسة، الى أنه "جرى الاطلاع على سير الامتحانات الرسمية والاليات المعتمدة وما يتم تداوله في وسائل الاعلام وبعد المناقشات التربوية المعمقة والاستماع الى كل الملاحظات والافكار دعت اللجنة بالاجماع الى اخراج النقاشات الدائرة في الاعلام حول مقاربة الامتحانات الرسمية من الاطار السياسي الضيق وتاثيراته السلبية على التربية والمحافظة على طابعها التربوي الذي يهم كل طلبة لبنان التربويين وليس فقط منطقة محددة بالذات".

وأشار الى أن "الواقع التربوي لهذا العام هو استثنائي بسبب العدوان الصهيوني الاثم على الجنوب والبقاع الغربي وبعلبك ومناطق اخرى وانعكاساته الاجتماعية والنفسية والصحية على الاستاذ والطالب".

وأعلن أن "اللجنة خلصت الى توصيات نضعها بتصرف وزير التربية وهو صاحب القرار النهائي في اتخاذ القرارات المتعلقة بالامتحانات:

-اجراء امتحانات موحدة على كل الاراضي اللبنانية انطلاقا من مبدا المساواة بين اللبنانيين المنصوص عنها في مقدمة الدستور

-مراعاة الوضع الامني والعسكري الخطر في الجنوب وانعكاساته النفسية والاجتماعية على افراد الطلبة في الجنوب والبقاع والاخذ بعين الاعتبار المدارس والثانويات والمعاهد المتعلقة بقرار من وزير التربية على خطوط المواجهة والتي اعتمدت التعليم عن بعد المتعثر في الظروف الصعبة.

-اعتماد المواد الاختيارية او العودة تدريجيا عنها بما يحافظ على مستوى الشهادة والتربية في لبنان ويراعي الظرف الاستثنائي للواقع التربوي منذ العام 2019.

-الغاء الامتحانات الموحدة للصف التاسع لصعوبة تنفيذها لوجستيا.