البيسري تسلم من ابو الحسن ورقة الحزب التقدمي عن النزوح السوري وعرض مع محافظ البقاع تداعيات هذا الملف

استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري النائب هادي أبو الحسن الذي سلمه الورقة التي أعدها الحزب التقدمي الإشتراكي حول النزوح السوري في لبنان.

كما التقى البيسري محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده الذي تباحث معه بموضوع النزوح السوري في البقاع وارتدادته على المجتمع اللبناني والسبل الأيلة لمزيد من ضبط أوضاعهم.