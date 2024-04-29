بو حبيب التقى سفيرة الاتحاد الاوروبي ويغادر الى الدوحة للمشاركة في منتدى الاقتصاد والتعاون العربي

يغادر وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بوحبيب الى الدوحة للمشاركة في الدورة الثالة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى و جمهورية اذربيجان، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.

وكان الوزير بوحبيب استقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال، وبحث معها في ترتيبات زيارة رئيسة مفوضية الاتحاد الاوروبي اورسولا فون دير لاين الى بيروت الخميس المقبل.

من جهة ثانية، أجرى وزير الخارجية اتصالا بنائب رئيس الحكومة العراقية وزير الخارجية فؤاد حسين معزيا بوفاة زوجتة.