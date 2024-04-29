جعجع: بالرغم من كل شيء يبقى بري شيخ المهضومين في البلد

أشار رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" سمير جعجع، في تصريح، إلى أنّ "بالرّغم من كلّ شيء، يبقى رئيس مجلس النّواب نبيه بري شيخ المهضومين في البلد".
وكان قد لفت برّي، في تصريح تلفزيوني أمس، تعليقًا على لقاء معراب، إلى "أنّني ما عم بتدخّل بهالأمور"، وعن مقاطعة الحزب "التقدمي الاشتراكي" للقاء قال: "أنا مع النّائب السّابق وليد جنبلاط ظالمًا أم مظلومًا".
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