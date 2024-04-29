مسؤول أميركي: بلينكن التقى بولي عهد السعودية في الرياض

اعلن مسؤول أميركي لـ "رويترز" إن وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن التقى بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض اليوم الاثنين. ويزور بلينكن السعودية في إطار جولة أوسع في الشرق الأوسط تهدف إلى التباحث مع الشركاء العرب بخصوص الوضع في غزة في فترة ما بعد الحرب، والضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لاتخاذ خطوات طالب بها الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الشهر لتحسين الوضع الإنساني في القطاع.

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