الارشيف / اخبار العالم

مسؤول أميركي: بلينكن التقى بولي عهد السعودية في الرياض

0 نشر
0 تبليغ

اعلن مسؤول أميركي لـ "رويترز" إن وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن التقى بولي العهد السعودي الأمير في الرياض اليوم الاثنين.

ويزور بلينكن في إطار جولة أوسع في الشرق الأوسط تهدف إلى التباحث مع الشركاء العرب بخصوص الوضع في غزة في فترة ما بعد الحرب، والضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لاتخاذ خطوات طالب بها الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الشهر لتحسين الوضع الإنساني في القطاع.

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي: بلينكن التقى بولي عهد السعودية في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا