روسيا تعلن تحقيق تقدم على خط المواجهة في أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تقدمت في عدة مناطق على طول خط المواجهة في أوكرانيا، اليوم الاثنين، إذ سيطرت على قرية في منطقة دونيتسك وحققت تقدما في مواقع استراتيجية في منطقة خاركيف وصدت عددا من الهجمات الأوكرانية.

وواصلت روسيا التقدم خلال الأسابيع الماضية حيث سيطرت على قرى عدة، منذ أن دخلت بلدة "أفدييفكا" في فبراير الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، إن قواتها سيطرت على قرية "سيمينيفكا" شمال غرب أفدييفكا وتقدمت في عدد من القرى الأخرى بالمنطقة.

كما أعلنت روسيا أنها استهدفت ورش الطائرات المسيرة الأوكرانية.

في المقابل، قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن قواتها تصدت لهجمات بالقرب من "سيمينيفكا"، مضيفة أن جنودها صدوا عددا من الهجمات الأخرى.

كانت وزارة الدفاع الروسية قالت، في تقريرها اليومي أمس الأحد، إن "وحدات مجموعة القوات المركزية" سيطرت على قرية "نوفوباخموتيفكا" الواقعة شمال غرب مدينة أفدييفكا.