بلينكن : مقترح سخي للغاية بين يدي حماس

القاهرة - كتب محمد نسيم - وصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين 29 أبريل 2024، المقترح المصري بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بأنه "اتفاق سخي جداً" بين يدي حركة حماس ، التي وصل وفدها إلى القاهرة لاستيضاح بعض النقاط.

وطالب الوزير الأميركي، خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في العاصمة السعودية الرياض، حركة حماس بأن "تقرر وبسرعة"، وقال: "نأمل أن تتخذ القرار الصحيح"، مؤكداً أن الولايات المتحدة لم تطلع على خطة من إسرائيل، بشأن الهجوم على رفح، توفر الحماية للمدنيين (الفلسطينيين)".

وقبل ذلك بساعات قليلة، قال بلينكن، خلال اجتماع بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة في الرياض، إن الطريقة الأكثر فعالية للتخفيف من الأزمة الإنسانية في غزة هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة رصدت "تقدماً ملموساً" بشأن الوضع الإنساني في غزة خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكنه حث إسرائيل على بذل المزيد من الجهد، وأضاف أن واشنطن تواصل جهودها لمنع اتساع نطاق الحرب في غزة.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن المواجهة بين إيران وإسرائيل تظهر الحاجة إلى تكامل دفاعي أكبر، وأضاف: "هذا الهجوم يسلّط الضوء على التهديد الحاد والمتزايد الذي تمثّله إيران، لكنه يسلط الضوء أيضاً على ضرورة العمل معاً على الدفاع المتكامل".

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان استقبل بلينكن في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون، حيث تم بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومدينة رفح، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، بالإضافة إلى مناقشة بذل كافة الجهود لضمان إدخال المساعدات الإنسانية الملحّة.

المصدر : وكالات