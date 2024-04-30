في 4 خطوات.. كيف يحصل طلاب الثانوية العامة على أرقام الجلوس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات حصول الطلاب المتقدمين لامتحان الثانوية العامة 2024 على رقم الجلوس ولجنة الامتحان.

ومن المقرر أن تعلن الوزارة عن أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2024، في مايو المقبل.

"الخليج 365" في السطور التالية ينشر طرق حصول الطلاب على أرقام الجلوس وهي كالآتي:

_ الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني " مركز المعلومات" https://emis.gov.eg/

- يحصل الطالب على رقم جلوس الثانوية العامة 2024 من خلال البريد المدرسي الموحد والذي سبق وأن استخدمه الطالب في تسجيل استمارة التقدم للامتحانات.

- بعد الدخول بالبريد المدرسي الموحد يظهر رقم الجلوس ومقر لجنة الامتحانات للعام الدراسي الجاري 2024.

- يستطيع الطالب الحصول على بطاقة رقم الجلوس من المدرسة المقيد فيها بعد إعلان الوزارة لأرقام الجلوس.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2024، بالمواد غير المضافة للمجموع تبدأ يوم 10 يونيو المقبل.

ويحصل الطلاب على إجازة بسبب عيد الأضحى من يوم 13 يونيو حتى 21 من نفس الشهر.

وتنطلق امتحانات المواد الدراسية الأساسية 22 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو 2024.