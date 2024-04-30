الاحتلال يقتحم مدينة الخليل وشرق طولكرم فجر اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باستمرار عمليات الاقتحامات التي تشنها يوميًا، حيث اقتحمت فجر اليوم الثلاثاء الموافق 30 ابريل 2024، بلدة عنبتا شرق طولكرم ومدينة الخليل.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت مصادر محلية، باقتحام قوة عسكرية قوامها أربع آليات البلدة من منطقة حاجز عناب العسكري شرق طولكرم، مضيفة أن الآليات جابت شوارع البلدة وتمركزت على طول الشارع الرئيسي وشارع السكة، وقام جنود الاحتلال بمداهمة محل تجاري لبيع المفروشات في المنطقة بعد خلع بوابته يعود للمواطن مروان السدلة وقاموا بتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وداهموا منزل المواطن عبد الله السدلة في منطقة الواد في البلدة، دون ان يبلغ عن اعتقالات حتى لحظة اعداد الخبر.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة الخليل، بعددا من المركبات العسكرية اقتحمت المدينة، وداهمت عددا من المنازل فيها دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال انتشرت في باب الزاوية، وحارة الشيخ وحبايل الرياح ومنطقة مفرق أبو الحلاوة.