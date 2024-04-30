القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا سفينة ومدمرتَين أميركيتَين بالبحر الأحمر وسفينة إسرائيلية بالمحيط الهندي

أعلنت "القوات المسلحة ​اليمن​ية"، أنّ "انتصارًا لمظلوميّة ​الشعب الفلسطيني​، وردًّا على العدوان الأميركي البريطاني على بلدنا، نفّذت القوّات المسلّحة اليمنيّة عمليّات عسكريّة ضدّ السّفن الحربيّة المعادية في ​البحر الأحمر​، منها استهداف مدمّرتَين حربيّتَين أميركيّتَين، وذلك بعددٍ من الطّائرات المسيّرة؛ وقد حقّقت العمليّات العسكريّة أهدافها بنجاح".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "القوّات البحريّة والقوّة الصّاروخيّة وسلاح الجوّ المسيّر في القوّات المسلّحة، نفّذت عمليّةً مشتركةً استهدفت سفينة (CYCLADES) في البحر الأحمر، وكانت الإصابة دقيقة"، موضحةً أنّ "استهداف السّفينة جاء بعد انتهاكها قرار حظر مرور السّفن المتّجهة إلى موانئ ​فلسطين المحتلة​، وذلك بتوجّهها إلى ميناء أُمّ الرشراش في 21 نيسان الحالي، بأسلوب الخداع والتّمويه بادّعاء توجّهها إلى ميناء آخر. إلّا أنّها كانت تحت الرّصد والمتابعة من قوّاتنا المسلّحة، وتمّ توجيه التّحذيرات إليها بعدم دخول موانئ فلسطين المحتلّة، فأصرّت على انتهاك قرار المنع، فأصبحت في قائمة السّفن المستهدَفة والممنوعة من الإبحار في منطقة عمليّات القوّات المسلّحة اليمنيّة".

ولفتت القوّات المسلّحة إلى أنّ "بعدد من الطّائرات المسيّرة، استهدف سلاح الجوّ المسيّر سفينة (MSC ORION) الإسرائيليّة في ​المحيط الهندي​"، مؤكّدةً "أنّها مستمرّة في تنفيذ عمليّاتها العسكريّة نصرةً للشّعب الفلسطيني المظلوم، ودفاعًا عنِ اليمن العزيز، وأنّ هذه العمليّات لن تتوقّف إلّا برفع الحصار ووقف العدوانِ عنِ الشّعب الفلسطيني في قطاعِ غزة".