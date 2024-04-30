الرئاسة المصرية: السيسي وبايدن أكدا خطورة التصعيد العسكري في رفح وأهمية حل الدّولتين

أعلن المتحدّث الرّسمي باسم الرّئاسة ال​مصر​يّة، أحمد فهمي، أنّ "الرّئيس ​عبد الفتاح السيسي​ تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من الرّئيس الأميركي ​جو بايدن​، تناول آخر مستجدّات المفاوضات الجارية والجهود المصريّة للتّوصّل إلى تهدئة في ​قطاع غزة​، ووقف لإطلاق النّار وتبادل الرّهائن، كما تمّ التّشديد على خطورة التّصعيد العسكري في مدينة ​رفح​ الفلسطينيّة، لما سيضيفه من أبعاد كارثيّة للأزمة الإنسانيّة المتفاقمة بالقطاع؛ فضلًا عن تأثيراته على أمن المنطقة واستقرارها".

وأشار في بيان، إلى أنّ "السيسي أكّد ضرورة النّفاذ الكامل والكافي للمساعدات الإنسانيّة، مستعرضًا الجهود المصريّة المكثّفة في هذا الصّدد"، موضحًا أنّ "الرّئيسين أكّدا ضرورة العمل على منع توسّع دائرة الصّراع، وجدّدا تأكيد أهميّة حلّ الدّولتين، باعتباره سبيل تحقيق الأمن والسّلام والاستقرار بالمنطقة".

وذكر فهمي أنّ "خلال الاتصال، تمّ أيضًا تأكيد الشّراكة الاستراتيجيّة بين مصر و​الولايات المتحدة الأميركية​، ومواصلة العمل المشترك لتعزيز علاقات التّعاون الثّنائي على شتّى الأصعدة".