الحكومة الألمانية أعلنت إرسال 10 مركبات "ماردر" وقذائف لدبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا

أعلنت الحكومة الألمانية، في بيان منشور على موقعها الإلكتروني، عن "حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تشمل، من بين أمور أخرى، 10 مركبات مشاة قتالية من طراز "ماردر"، بالإضافة إلى قذائف لدبابات "ليوبارد 2".

وتتضمن حزمة المساعدات الجديدة نظام الدفاع الجوي "سكاي نيكس"، وصواريخ لأنظمة الدفاع الجوي إريس-تي إس إل إم"، بالإضافة إلى حوالي 30 ألف ذخيرة لمدافع "جيبارد".

وتلقت أوكرانيا منذ بدء الحرب بينها وبين روسيا، مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، إذ بلغ إجمالي حجم المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الخاصة أكثر من 113 مليار دولار، بحسب ما أفادت وكالة "سبوتنك" الروسية.